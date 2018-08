Zes keer uitverkocht: Bart Peeters op de planken met 360-koppig koor SD

30 augustus 2018

16u19

Bart Peeters begint dit weekend aan een reeks van zes uitverkochte liveconcerten in de Antwerpse deSingel. Dat doet hij niet alleen, dirigent en organisator Hans Primusz verzamelde een 360-koppig pop-upkoor om Bart te vergezellen.

Een team van professionele coaches begeleidt een groots pop-upkoor en stoomt het klaar voor een bruisende show. “Ik organiseer dit project al acht jaar, telkens met andere artiesten. Editie 2018 is met Bart Peeters een nieuw hoogtepunt", vertelt Hans Primusz, dirigent en organisator van 'In Koor'.

"Dit is de eerste keer dat zo veel mensen kunnen deelnemen aan ons project. Ik kijk ernaar uit om alle zangers met Bart Peeters op dat podium te zien staan", vertelt hij. Iedereen die van zingen houdt en met Bart Peeters het podium wil delen, kon deelnemen. "Je moet zelfs geen noten kunnen lezen, al helpt dat natuurlijk wel. Het zijn intense workshops waarin je je grenzen verlegt en je veel bijleert.”

In Koor 2018 is een initiatief van de Antwerpse organisatie Zaterdag Zondag die gekend is voor zijn pop-upkoren. Dat zijn koren in alle mogelijke maten en vormen die enkel voor een tijdelijk project opduiken. Hans Primusz, artistiek leider, zorgt voor koorarrangementen op de originele liedjes van de artiesten. Afgelopen jaren werkte hij al samen met onder andere K’s Choice, Lady Linn, Pieter Embrechts, Frank Vander linden en Spinvis.