Ze klinkt als Adele en zingt over religieuze thema's: Amerikaanse Lauren Daigle scheert hoge toppen met ‘You Say’ Silke Denissen

12 juni 2019

00u00 2 Muziek Haar 'You Say' prijkt hoog in de hitlijsten en wordt gedraaid op zowat alle Vlaamse radio's. Opmerkelijk, want de Amerikaanse Lauren Daigle (27) maakt christelijke muziek, een genre dat bij ons zelden of nooit ingang vindt. "God sprak me toe: ik zag visioenen van podia en prijzen."

Wie niet weet wie aan het zingen is, zou het ontroerende 'You Say' gemakkelijk kunnen toeschrijven aan de Britse Adele. Maar de Amerikaanse Lauren Daigle (27) is in haar thuisland goed op weg om even groot te worden, onder meer dankzij de steun van collega-artiesten als Selena Gomez. Die postte in 2018 een filmpje op haar Instagram-pagina. Daarin was ze lovend over 'This Girl' van Lauren Daigle, een lied dat haar helpt om met angst en depressie om te gaan. De aanbeveling van Gomez kwam er niet zomaar. De twee leerden elkaar kennen in de befaamde Hillsong-kerk, waar ook andere beroemdheden als Justin Bieber, Chris Pratt en de Kardashians openlijk hun geloof komen belijden. Daigle, die lang met het koor van Hillsong heeft opgetreden, is er kind aan huis.

En dat voor een meisje dat vroeger absoluut géén christelijke muziek wilde maken. "Ik herinner me dat ik onderhandelde met God", vertelt ze in een interview. "Ik ga nooit christelijke muziek maken, dat is stom, het is cheesy." Maar toen ze vijftien jaar oud was, raakte ze besmet met het cytomegalovirus, een auto-immuunziekte. Twee jaar lang was ze aan haar bed gekluisterd en toen - zo vertelt ze - sprak God haar toe. "Ik zag allemaal visioenen van podia, prijzen en tourbussen. Ik denk dat God mijn verbeelding gebruikte om tegen me te praten." Ook haar moeder hielp haar een handje. "Ik mocht het huis niet verlaten en toen zei ze: 'Hey, we zullen beginnen met stemlessen.' Eigenlijk wilde ze daarmee zeggen: om te vermijden dat je depressief wordt, zullen we je gefocust houden op muziek. Dat heeft me genezen."

Twee Grammy's

Het lijkt erop dat 'Gods plan', zoals Daigle het noemt, een succes is, want sindsdien rijgt ze de triomfen aan elkaar. Haar tweede album, 'Look Up Child', was het best verkopende album door een christelijke artieste sinds 1997. Haar grootste hit 'You Say' bracht 13 weken door in de prestigieuze Billboard Hot 100-hitlijst en leverde haar zelfs twee Grammy Awards op, waarna het succes - ongewoon voor een Amerikaanse christelijke zangeres - zich over de wereld begon te verspreiden. Inmiddels prijkt het overal in de hitlijsten, van Nieuw-Zeeland tot China.

Ellen DeGeneres

En met succes komt controverse. Toen Daigle een liedje zong in de populaire 'The Ellen DeGeneres Show', gingen haar conservatieve fans op hun achterste poten staan: hun idool bij een openlijke lesbienne? Quel horreur! Maar Daigle liet zich niet afschrikken en bleef haar bezoek openlijk verdedigen. Toch was de heisa daarmee niet voorbij. Een radiopresentator vroeg haar of ze homoseksualiteit een zonde vond, en Daigle moest het antwoord schuldig blijven. "Ik heb te veel vrienden die homoseksueel zijn. Ik weet het niet en kan geen keuze maken. Ik ben God niet."