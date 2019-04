Ze doet het weer: Beyoncé dropt uit het niets een album, samen met haar Netflix-documentaire MVO

17 april 2019

10u27 5 Muziek De nieuwe Netflix-documentaire over het Coachella-concert van Beyoncé (37) komt vandaag online te staan, en als verrassing dropte de zangeres daarom ook ineens maar een nieuw album. Het gaat over een live-album van het concert in kwestie.

‘Homecoming: The Live Album’ bevat de tracklist van het concert in live-opnames. Het gaat dus niet om gloednieuwe nummers. Er zou wel één nieuw nummer verborgen staan op de plaat. Het kreeg de titel ‘Before I Let Go’ en Beyoncé haalt haar iconische soulstem er nog eens voor boven in een jaren ‘80 vibe.

In de documentaire is te zien hoe Queen B zich voorbereidde op het concert, en natuurlijk is er ook beeldmateriaal van haar show op Coachella zelf. Er gingen al langer geruchten dat Beyoncé deze week een nieuwe plaat zou uitbrengen, de ster maakt er immers een gewoonte van om totaal geen campagne te voeren voor ze nieuw materiaal op de wereld loslaat. Ook voor haar album ‘Lemonade’ (2016) maakte ze weinig tot geen reclame.

Wie het toch liever enkel bij de documentaire houdt kan vandaag al beginnen kijken. Beyoncé wekte zelf mee aan de film, die volgens haar een homage moet vormen aan de zwarte universiteiten van de Verenigde Staten.

