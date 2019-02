Zangeres Mandy Moore beschuldigt ex Ryan Adams van misbruik Redactie

14 februari 2019

06u27

Bron: AD.nl 0 Muziek Mandy Moore (34) is een van de zeven vrouwen die tegenover New York Times een boekje heeft open gedaan over singer-songwriter Ryan Adams (44). Volgens Moore zou Adams, met wie ze van 2009 tot 2016 getrouwd was, haar mentaal misbruikt hebben. Ook wilde hij controle over haar uitoefenen, wat hij deed via de muziek.

“Hij zei altijd dat ik geen echte muzikant was, omdat ik geen instrument bespeel. Zijn controlerende gedrag belemmerde mij om mijn contacten in de muziekwereld uit te breiden in een voor mij bepalende periode, mijn twintiger jaren," aldus Moore.

Naast Moore beschuldigen een aantal andere vrouwen hem van machtsmisbruik. Jonge vrouwen die hogerop wilden komen dienden voor Adams' hulp seksuele diensten terug te geven. Weigerden ze dit, dan hielp hij hen niet langer. Een van de vrouwen hoorde voor het eerst van Adams toen ze pas 13 jaar oud was. Hij zei haar te zullen helpen met haar carrière als gitarist. Zij beweert dat hij zichzelf tijdens Skypesessies naakt liet zien en haar seksueel getinte berichtjes stuurde. The New York Times heeft al deze berichten ingezien.

Adams zelf heeft via Twitter gereageerd en zegt zichzelf niet in deze verhalen te herkennen. “Ik ben niet perfect en ik heb veel fouten gemaakt maar alles wat in het artikel staat schokt mij en is onjuist."