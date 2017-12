Zangeres Lorde zegt concert in Israël af op aandringen van fans kv

04u18

Bron: ANP 6 ap Lorde. Muziek Het concert dat Lorde in juni in Tel Aviv zou geven is afgelast. Dat schrijven Israëlische media. De Nieuw-Zeelandse zangeres heeft zelf nog niet gereageerd op social media.

Volgens een verklaring uit naam van Lorde die werd verspreid via de Israëlische concertorganisatie 'heeft ze veel gelezen en bij veel mensen advies ingewonnen en de juiste beslissing op dit moment was om de show af te zeggen'. "Ik ben er niet trots op dat ik hier niet de juiste beslissing heb genomen," zo luidt de verklaring. Ze biedt haar excuses aan en zegt ook: "Ik hoop dat we op een dag allemaal kunnen dansen."

Lorde liet eerder via Twitter weten te twijfelen of ze moest optreden in Tel Aviv. Ze had een open brief ontvangen van twee Nieuw-Zeelandse fans van Palestijnse afkomst die haar erop wezen dat ze met haar concert propaganda zou bedrijven voor Israël. Ze vroegen de 21-jarige zangeres dan ook om niet op te treden.