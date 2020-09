Zangeres en actrice Annie Cordy (92) overleden mvdb

04 september 2020

20u56 146 Muziek De Belgische zangeres en actrice Annie Cordy is in de buurt van het Zuid-Franse Cannes overleden. Dat heeft haar nicht Michèle Lebon laten weten. “Ze is rond 18 uur in elkaar gestuikt. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten”, luidt het.

Cordy is vooral bekend in Wallonië en Frankrijk, maar kan prat gaan op een carrière van internationale allure: ze verkocht wereldwijd meer dan 5 miljoen platen, speelde mee in zeventien films en had hoofdrollen in tientallen musicals en theaterstukken.

Léonie Cooreman - artiestennaam Annie Cordy - is afkomstig uit de Brusselse deelgemeente Laken. Ze verhuisde op jonge leeftijd naar Parijs en bouwde een carrière uit als zangeres, actrice en comédienne. Bekende liedjes zijn ‘Tata Yoyo’ en ‘La bonne du curé’.

In 2004 werd ze door koning Albert II in de adelstand verheven. Annie Cordy mocht zich sindsdien barones noemen. In 2013 werd ze ook bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. Een park in haar geboortegemeente Laken werd in 2018 naar haar vernoemd.