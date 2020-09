Zangeres en actrice Annie Cordy (92) overleden mvdb

04 september 2020

20u56 82 Muziek Zangeres en actrice Annie Cordy is op 92-jarige leeftijd overleden. Ze stierf vandaag nabij de Zuid-Franse stad Cannes onverwacht, zo heeft haar nicht bekendgemaakt.

Deze Michèle Lebon deelt al jaren een woonst met haar tante. “Ze is rond 18.00 uur in elkaar gestuikt. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten”, luidt het.

De in 1926 in Laken geboren Léonia Juliana Cooreman verkocht meer dan vijf miljoen albums en was vooral populair in Franstalig België en Frankrijk. Ze speelde in tientallen musicals en zeventien films. Koning Albert II verhief haar in 2004 in de adelstand. Ze kreeg de persoonlijke titel van barones.