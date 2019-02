Zangeres Billie bevallen van eerste kindje KDL

25 februari 2019

15u06 0 Muziek Zangeres Billie Bentein (32), die drie jaar lang zangeres was bij Netsky, is zondag bevallen van haar eerste zoontje: Miller.

Miller liet vroeger van zich horen dan gepland, want de geboorte was voorzien voor 11 maart. De jongen weegt 3,275 kilo en meet 48 centimeter. In een persbericht laat Billie weten dat moeder, zoon én vader het goed stellen.

Onlangs liet Billie in Krant van West-Vlaanderen nog optekenen dat ze een zalige zwangerschap beleefde. Al wogen de laatste weken wel zwaar, klonk het. “Ik kan niet meer zingen, want ik heb geen adem meer. Ik begin op te zwellen en kan niet meer in mijn schoenen. Ik begin wat geambeteerd te raken”, vertelde de zangeres.

Billie bracht als zangeres al een aantal solonummers, zoals ‘Give Me The Knife’, uit, maar is vooral bekend door het succes dat ze boekte als zangeres bij Netsky, en dan vooral door hun hit ‘We Can Only Live Today’.