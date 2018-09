Zangeres Anneke Grönloh (76) overleden SD

16 september 2018

10u20

Bron: AD/ANP 0 Muziek Zangeres Anneke Grönloh is in haar woonplaats in Frankrijk op 76-jarige leeftijd overleden. Volgens haar management was ze de bestverkopende zangeres in Nederland. Haar grootste hits waren 'Brandend Zand', 'Soerabaja' en 'Paradiso'. Wereldwijd verkocht ze 30 miljoen platen.

Grönloh (geboren in 1942 in Nederlands-Indië) had ook veel succes in Duitsland, het voormalige Joegoslavië en het Verre Oosten. Vaak trad ze op in Indonesië. Begin jaren zestig werd ze een waar popidool met veel nummer één hits op rij. In 1964 deed ze mee aan het Eurovisie Songfestival, met het liedje 'Jij bent mijn leven'. In de jaren zeventig legde ze zich vooral toe op luisterliedjes en jazz. Ook speelde ze in de Sleeswijk Revue, en in de theaterprogramma's van Ramses Shaffy, Rudi Carrell en cabaretgroep Purper.

Op maatschappelijk gebied maakte Grönloh zich druk over het taboe rond aids. Ze gaf een aantal benefietconcerten om de ziekte onder de aandacht te brengen. Het maakte haar net als Willeke Alberti en de Zangeres zonder Naam geliefd bij homo's.

Afscheid

In 2016 kreeg de zangeres twee longembolieën en sindsdien was ze afhankelijk van een zuurstofapparaat. Halverwege vorig jaar besloot ze te stoppen met haar carrière en nam ze afscheid van haar publiek.

De zangeres was officier in de Orde van Oranje-Nassau. President Megawati Sukarnoputri benoemde haar tot Cultureel Ambassadrice van Indonesië. Het besloten afscheid zal plaatsvinden in familiekring in Frankrijk. Later volgt een herdenking in Nederland.