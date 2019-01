Zangeres Anastacia krijgt hoofdrol in Hollandse versie van Queen-musical ‘We Will Rock You’ TK

23 januari 2019

09u45

Bron: ANP 0 Muziek De wereldberoemde popzangeres Anastacia gaat de hoofdrol spelen in de Engelstalige versie van de Queen-musical ‘We Will Rock You’, die in december en januari zes weken wordt opgevoerd in Amsterdam en Den Haag. Voor de Amerikaanse wordt het haar debuut als musicalactrice.

De vijftigjarige Anastacia, bekend van hits als ‘I'm Outta Love’ en ‘Left Outside Alone’, woont komende winter dus een tijdje in een hotel in Nederland. De zangeres overwoog al eens om in het land te gaan wonen. "Vrij recentelijk, toen Donald Trump aantrad", vertelt ze in het AD. "Nederland ligt centraal in Europa, jullie spreken bijna allemaal Engels en mijn beste vriend woont hier", aldus de zangeres.

Waar ze precies gaat verblijven, weet Anastacia nog niet. Net zoals ze ook nog niet weet wat ze gaat doen als ze vrij is. "Dat ga ik nog ontdekken, want ik ben nog nooit eerder zo lang weg van huis geweest. Maar ik ga gewoon naar de lokale supermarkt en naar de wasserette. En ik ben dol op shoppen.”

TEC Entertainment kondigde vorig najaar aan dat ze de oerversie van ‘We Will Rock You’ op de Nederlandse planken willen brengen.