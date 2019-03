Zanger Scott Walker overleden LB

25 maart 2019

10u16 19 Muziek De Amerikaanse-Britse zanger Scott Walker, vooral bekend van de groep The Walker Brothers, is op 76-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn platenlabel 4AD bevestigd aan verschillende Britse media. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

Walker brak in de jaren zestig door als frontman van het muzikaal trio The Walker Brothers, dat overigens niet bestond uit broers. Met de popgroep scoorde hij hits als ‘The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore’, ‘No Regrets’ en ‘Make It Easy On Yourself’. Op zeker ogenblik in de jaren zestig had hun fanclub meer leden dan die van de Beatles. De groep ging in 1967 uit elkaar.

Solo bracht Walker, die door artiesten als David Bowie en Jarvis Cocker als inspiratiebron werd genoemd, veertien studioalbums uit. Hij geldt als één van de meest vernieuwende en avontuurlijke songschrijvers van de 20ste eeuw. Gaandeweg werden zijn albums experimentyeler. Zijn laatste plaat ‘Soused’ verscheen in 2014. Zijn laatste werkstuk was muziek die hij schreef voor de film ‘Vox Lux’ van Natalie Portman.

Thom Yorke, frontman van Radiohead, was één van de velen die hulde bracht aan Walker. “Hij had een grote invloed op Radiohead en op mezelf. Hij toonde me hoe ik mijn stem en woorden kan gebruiken.”