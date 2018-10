Zanger Peter Koelewijn: “Ik bedroog m’n vrouw Marieke vaak, maar slechts één keer met een bekende zangeres” Erik Segers

26 oktober 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Muziek Aan z’n vijf jaar geleden overleden vrouw Marieke had Peter Koelewijn (77) z’n scheve schaatsen al lang opgebiecht. Maar in z’n autobiografie ‘Peer’ praat het Nederlandse muziekicoon voor het eerst vrijuit over het liederlijke leven dat hij de voorbije zestig jaar leidde. “In de rockwereld is de verleiding nu eenmaal groter dan op kantoor”, zegt Peter in Dag Allemaal. Hij is intussen gelukkig hertrouwd met Els.

De Nederlandse zanger en producent die in het collectief geheugen zit dankzij z’n monsterhit ‘Kom van dat dak af’ mag dan de tachtig in zicht hebben, hij is nog steeds kwiek en bijzonder rad van tong. “Ik heb mijn vrouw Els dan ook beloofd dat ik 105 jaar ga worden”, knipoogt hij.

Jij en Els wonen hier in de buurt van Hilversum, niet?

(knikt) “We hebben hier samen een appartementje. Al wonen we sinds anderhalve maand bijna fulltime in de chalet die we lieten bouwen in een vakantiepark aan de Loosdrechtse Plassen. Noem het gerust ons droomhuisje. Dat we voor Hilversum kozen ligt aan Els. Zij woont hier al haar hele leven en heeft hier ontzettend veel vriendinnen. En voor mij is dit ook geen vreemde stad. Ik werkte hier vaak in de buurt en bouwde zo ook een ruime vrienden- en kennissenkring op.”

Jij bent geboren in Eindhoven, niet ver van België. Als bastaardkind, niet?

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN