Zanger Charles Aznavour (94) overleden

01 oktober 2018

14u06 0 Muziek De Franse zanger, liedjesschrijver en acteur Charles Aznavour is op 94-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt zijn publicist aan het Franse persbureau AFP.

Aznavour, van Armeense afkomst en geboren als Chahnour Varinag Aznavourian, is 94 jaar geworden. Hij is een van de meest gevierde Franse kunstenaars ter wereld en wordt geëerd door internationale artiesten als Elton John, Bob Dylan, Celine Dion, Liza Minnelli en vele anderen. In 1998 werd hij door CNN uitgeroepen tot “Grootste kunstenaar van de eeuw”.

Charles Aznavour is de auteur van meer dan 1000 songs. Hij acteerde in meer dan 80 films. Hij reisde de hele wereld rond en stond in meer dan 94 landen op de grootste podia.

