Zanger Bill Withers op 81-jarige leeftijd overleden SDE

03 april 2020

16u24

Bron: AP 392 Muziek De Amerikaanse singer-songwriter Bill Withers is op 81-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Associated Press.



Bill Withers, bekend van hits als ‘Lean On Me’ en ‘Ain’t No Sunshine’ overleed aan de gevolgen van een hartaandoening. Hij laat een vrouw, Marcia, en twee kinderen, Todd en Kori, achter.

“We zijn kapot van het verlies van onze geliefde, toegewijde echtgenoot en vader”, laat de familie van Withers aan het persbureau AP weten. “Hij was een teruggetrokken man die de hele wereld met elkaar wilde verbinden met behulp van zijn poëzie en zijn muziek. Hij sprak eerlijk met mensen en verbond hen met elkaar. Hij koos voor een privaat leven dicht bij zijn vrienden en familie, maar zijn muziek is voor altijd eigendom van de wereld. In deze moeilijke tijd bidden we dat zijn muziek steun en vermaak biedt als fans hun geliefden stevig vastnemen.”

Withers werd als jongste van zes kinderen geboren in het mijnstadje Slab Fork in West Virginia. Zijn ouders scheidden toen hij drie jaar oud was, waarna Bill verder werd opgevoed door de familie van zijn moeder. Toen hij zeventien was ging hij in het leger. Negen jaar lang werkte hij als vliegtuigmonteur en installeerde hij toiletten. Na zijn ontslag trok hij verder naar Los Angeles waar hij in een fabriek voor vliegtuigonderdelen werkte. Hij kocht toen ook zijn eerste gitaar.

In 1971 bracht Withers zijn eerste album uit: ‘Just As I Am’. Daarop stond een van zijn grootste hits: ‘Ain’t No Sunshine’, dat later wereldberoemd zou worden door de film ‘Nothing Hill’. Ook ‘Lean On Me’, van zijn tweede album, en ‘Lovely Day’ werden grote hits. Hij verzamelde meteen een grote schare beroemde fans. “Het moeilijkste aan liedjes schrijven is dat ze eenvoudig moeten zijn, maar toch diepgaand. En Bill leek intrinsiek en instinctief te begrijpen hoe hij dat moest doen”, vertelde Sting in 2010. Zelf bleef hij eerder bescheiden onder het succes: “Ik ben geen virtuoos, maar ik slaagde erin om nummers te schrijven waar mensen zich mee konden vereenzelvigen. Ik denk niet dat ik het slecht gedaan heb voor een jongen uit Slab Fork, West Virginia.”

Midden jaren 1980 trok Withers zich terug uit de muziekwereld en koos hij voor een leven ver weg van alle aandacht.

In zijn carrière won Withers drie Grammy-awards, voor ‘Ain’t No Sunshine’, ‘Just The Two Of Us’ en ‘Lean On Me’. In 2015 werd hij opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame.