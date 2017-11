Zanger Belgische band treedt op in AB met metalen haken in bovenlichaam Jelle Brans

18u33 5 screenshot De zanger zong - of liever brulde - het uit van de pijn. Muziek Bij de voorstelling van hun nieuwe plaat Mass VI in de Brusselse Ancienne Belgique heeft Amenra de pijngrens opgezocht. En niet alleen op figuurlijke wijze. Frontman Colin H. van Eeckhout van de West-Vlaamse band liet metalen priemen in zijn rug en borstkas steken, en zong -of liever brulde- het uit van de pijn.

Eerder had de zanger zich tijdens zo'n performance al eens laten ophangen aan vleeshaken, nu werden er stenen gewichten aan gehangen. Van Eeckhout knielde eerst, maar ging later ook opnieuw staan en ritmisch bewegen. Waarbij de haken nog dieper in het vlees trokken en de zanger begon te bloeden. Dat hij niet flauwviel, is haast een wonder, schrijft De Morgen. Amenra is een zogenaamde post- of sludgemetalband, gevormd in 1999 te Kortrijk. De groep houdt regelmatig optredens op ongewone locaties, zoals verlaten kerken en kapellen, bossen en grotten.

I expected something but not this ☺️ #amenra #massVI Een foto die is geplaatst door null (@) op 01 nov 2017 om 00:20 CET

KOS

Lees ook: Zo klonk het laatste optreden ooit van Black Sabbath