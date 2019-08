Yves Segers en Matthias Lens vormen ambiance-duo ‘Die Schnappers’ MVO

30 augustus 2019

18u39 0 Muziek Feestneuzen Yves Segers en Matthias Lens kregen eerder dit jaar het idee om samen te gaan werken aan een nieuw project in het kader van het alombekende Duitse ‘Oktoberfest’, dat de voorbije jaren ook naar Vlaanderen kwam overgewaaid . Het duo dook al snel de studio in nadat ze beiden hun favoriete ambianceplaten uitzochten, en een nieuw duo was geboren: Die Schnappers.

Matthias Lens is al meer dan 25 jaar verslaafd aan z’n accordeon en had voor het eerst succes samen met Annelies Winten bij het accordeonduo The Sunsets. Inmiddels zijn we al vier soloalbums later en waagt Matthias zich aan een nieuw avontuur samen met Yves.

Yves Segers scoorde in het ‘Tien Om Te Zien’-tijdperk een grote hit als frontzanger van de voormalige popgroep Toast. ‘Ik Schreeuw Het Van De Daken’ staat in het geheugen gegrift maar, ook Yves’ solowerk mag sindsdien op veel bijval rekenen. ‘Een Beetje Gay Dat Is Okay’, ‘Waar zijn Die Handjes?’, ‘Waar Is Mijn Vleeskroket’, ... je kan het zo gek niet bedenken, als rasechte carnavalliefhebber scoort Yves ieder jaar een ambiancehit.

Voor het debuutalbum van Die Schnappers namen Yves en Matthias dertien populaire après-ski- of ambiancehits van de voorbije jaren onder de loep. Samen met producer David Vervoort werden de songs in een modern kleedje gestoken en werden ze voorzien van gepaste teksten. Het resultaat ervan ligt vanaf 20 september in de winkelrekken en zal natuurlijk ook live te horen zijn tijdens de optredens van het duo.