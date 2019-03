Yungblud over de muzikale samenwerking met zijn lief, zangeres Halsey: “We hebben pure magie gemaakt” SD

Bron: Metro.co.uk 0 Muziek Toen de Britse muzikant Yungblud (20, echte naam Dominic Harrison) aan de Amerikaanse zangeres Halsey (24) vroeg om samen met hem een nummer te maken, had hij waarschijnlijk nooit verwacht dat ze ook een relatie zouden beginnen. Maar de chemie tussen hen bleek niet alleen op muzikaal vlak sterk.

Yungblud vertelt aan Metro.co.uk hoe hij zelf contact opnam met de Amerikaanse zangeres om over muziek te praten. “We gingen iets drinken. Niemand in de muziekwereld doet dat nog, naar mijn aanvoelen. Dus we kwamen samen en praatten over het leven en over onze ervaringen, want we hebben een erg gelijkaardige fanbase. We houden ervan om in contact te blijven met onze fans, die erg belangrijk zijn voor ons. We dronken een paar biertjes en praatten nog meer. We hebben heel wat gemeen omdat we van dezelfde plaats komen, we komen enkel uit verschillende delen van de wereld.” En hij voegt er lachend aan toe: “Ze komt uit het Doncaster van New Jersey.”

Na een paar biertjes vertelde Yungblud Halsey over het nieuwe nummer dat hij aan het schrijven was, ‘11 Minutes’, over een jong koppel dat in een tragisch auto-ongeluk terechtkomt. “Ze zei dat het haar deed denken aan een nummer waar ze mee opgroeide”, vertelt hij. “En dus zei ik: ‘Laten we het samen doen.’ Ze is echt geweldig, we hebben pure magie gemaakt.”

De twee muzikanten zijn sindsdien onafscheidelijk. “Soms ontmoet je iemand en moet je door een half uur ongemakkelijkheid heen", vertelt hij daarover. “Maar zo was het niet. We zijn heel gelijkaardig, zoals twee tornado’s, en de mensen rondom ons proberen ons in het gareel te houden. We sprongen nogal veel op en neer in de studio, laten we het zo zeggen.”