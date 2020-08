Yevgueni covert Raymond van het Groenewoud: “Precies een strijdlied voor de cultuursector” JV

21 augustus 2020

13u54 0 Muziek Na Bart Hermans, Paul Michiels en Bart Kaëll was het nu de beurt aan Yevgueni om de 70-jarige Raymond van het Groenewoud in de bloemetjes te zetten. Dat doen ze door Raymonds nummer ‘Bierfeesten (Als ik dit maar heb)’ te coveren voor ‘Het jaar van Raymond’ op Radio 2.

In februari dit jaar werd zanger Raymond van het Groenewoud 70 jaar. Om dat niet zomaar te laten voorbijgaan, besloot Radio 2 iedere maand een Vlaamse artiest uit te nodigen om een van zijn nummers te coveren. Deze keer was het de beurt aan Yevgueni, met zanger Klaas Delrue achter de microfoon.

Toen Delrue hoorde dat hij een cover mocht spelen, twijfelde hij geen minuut. “Wij zijn ontzettend vereerd en heel blij dat we deze cover mochten maken”, vertelt de frontman. Ondanks Raymonds enorm repertoire was de keuze voor ‘Bierfeesten (Als ik dit maar heb)’ vrij snel gemaakt. De Yevgueni-zanger vertelt hoe het nummer voor hem een symbolische betekenis kreeg tijdens de coronacrisis. “Ik liep er al vaak mee in mijn hoofd de afgelopen maanden. De slagzin ‘Als ik dit maar heb’ gaat over de muziek, over alles wat wij als artiesten nu moeten missen”, klonk het. “Het zou bijna het strijdlied kunnen worden van de mensen uit de cultuursector.”

‘Die Hollander’

Het was Raymond zelf die met de groep Yevgueni op de proppen kwam, nadat hij een vermeende Hollander op de radio had gehoord. “Ik hoorde een leuk nummer op de radio (Robbie II) en ik dacht dat de zanger Hollands was.” Raymond belde naar de Radio 2-producer om de groep als nieuwe kandidaat voor te stellen, maar toen bleek die vermeende Hollander de frontman van Yevgueni, Klaas Delrue uit het West-Vlaamse Rekkem, te zijn.

De Yevgueni-zanger voelde zich toch wat nerveus met Raymond naast zich in de studio. “Wij zijn nooit echt bang geweest op klassiekers te coveren, maar als de originele uitvoerder naast je zit, is het toch nog wat anders.” Maar meester Raymond kon hem al snel geruststellen, want die was laaiend enthousiast. “Ik weet niet of het bewust gedaan is, maar ik ben een grote Beatles-fan en ik word warm van de Beatles-achtige geluiden hierin. Mijn dag is goed, ik heb vandaag geen andere muziek meer nodig.”