Yara Daniel, dochter van An Swartenbroekx, brengt single uit voor Rode Neuzen Dag SD

06 november 2018

13u46 0 Muziek Yara Daniel, de 18-jarige dochter van actrice An Swartenbroekx, heeft een single uitgebracht. Samen met collega singer-songwriter Andy Fontyn steunt ze Rode Neuzen Dag met ‘Stand By You’, een nummer dat psychische problemen bij jongeren onder de aandacht brengt.

“Wij vinden het allebei een heel belangrijk onderwerp en daarom willen we ons steentje bijdragen”, vertelt Yara. “Er zijn zo veel mensen die zich niet goed in hun vel voelen, in de knoop liggen met zichzelf en hun emoties. En er zijn zo weinig mensen die erover durven praten. ‘Stand By You’ gaat erover dat je er niet alleen voor hoeft te staan, dat we er allemaal voor elkaar moeten zijn.”

Ook Andy deelt die mening. “Als leerkracht secundair onderwijs en hoofdverantwoordelijke van een zangkamp voor jongeren ben ik al heel vaak in aanraking gekomen met kinderen met psychische problemen. Daarom wilde ik hier heel graag aan meewerken.”

Het jonge duo hoopt zo veel mogelijk mensen met problemen én hun omgeving te bereiken. Wie hen wil steunen kan een bijdrage storten aan Rode Neuzen Dag. Klik hier voor meer info.