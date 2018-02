Yannick Bovy maakt bijzonder Valentijnslied voor zijn verloofde MVO

06 februari 2018

11u17 0 Muziek Crooner Yannick Bovy trouwt in juni met zijn grote liefde Stefanie. In aanloop van die heugelijke gebeurtenis heeft Yannick Bovy een speciaal Valentijnslied opgenomen voor zijn aanstaande bruid. Yannick brengt het nummer ‘Valentine’ op 14 februari live in 'De Madammen' op Radio 2.

"Ik leerde het nummer ‘Valentine’ kennen door Will Tura", zegt Yannick. "Hij had er ooit een prachtige Nederlandse versie van opgenomen en de melodie sprak me zo aan dat ik vroeg of ik er een Engelse tekst mocht op schrijven. De tekst gaat echt over mijn relatie met Stef en komt helemaal uit mijn hart."

Yannick en Stefanie trouwen in juni in Italië in het bijzijn van familie en vrienden.

“We hebben het heel druk met de voorbereidingen daarvoor, maar toch gaat de komende maanden mijn meeste aandacht naar de buitenlandse release van mijn album ‘Love Swings’ in o.a. Duitsland, Polen, Oostenrijk, Zwitserland en Thailand. Er gaat momenteel geen week voorbije of ik zit in het vliegtuig. “