Woojin verlaat K-popgroep Stray Kids: fans vinden steun op sociale media

29 oktober 2019

14u12 0 Muziek De K-popgroep Stray Kids gaat vanaf nu met een bandlid minder door het leven. De 22-jarige Woojin - een van de negen groepsleden - heeft besloten om de groep te verlaten om persoonlijke redenen. Dat maakte het management van de band bekend op de officiële fanwebsite.

“Woojin, die tot nu toe lid was van Stray Kids, heeft de groep vanwege persoonlijke omstandigheden verlaten", staat er te lezen. “Zijn exclusieve contract is beëindigd. We verontschuldigen ons voor de last die we veroorzaken voor de vele fans vanwege dit plotse nieuws. We vragen om Woojin te steunen, die nu een nieuwe weg inslaat en we vragen STAY (zoals de fans van Stray Kids genoemd worden, red.) ook om de acht overblijvende Stray Kids te steunen op hun weg om hun dromen te verwezenlijken.” Meer details worden er niet gegeven.

Fans reageerden alvast verbijsterd op het nieuws van Woojins vertrek, al was er ook veel begrip. Op sociale media begon al snel de hashtag #ThankYouWoojin de ronde te doen. Zo schreef een fan: “Elke STAY gaat je missen, Woojin, maar we zullen jou en je beslissing altijd blijven steunen. Bedankt voor alles dat je voor de STAYs en de Stray Kids hebt gedaan. Ik wens je alle geluk toe.” Een andere fan toonde zich dan weer érg bezorgd: “Mijn wereld stort in zonder jou. Maar waar je ook bent, blijf veilig en gezond. Wees sterk, want het is niet alleen moeilijk voor mij en de STAYS, maar ook voor de andere groepsleden. We houden van je en bedankt voor alles.”

Stray Kids werden samengesteld in een realityshow. In 2018 brachten de negen leden hun eerste nummers uit, waaronder ‘MIROH’, ‘My Pace’ en ‘Double Knot’. Vanwege Woojins vertrek zal ook het album ‘Clé: LEVANTER’, dat normaal gezien op 25 november zou verschijnen, uitgesteld worden naar 9 december. Niet verwonderlijk, want Woojin was een van de belangrijkste zangers in de groep.