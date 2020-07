Woeste Boy George breekt interview af: “Je hoeft me niet voor te stellen” Redactie

06 juli 2020

07u39

Bron: AD 0 Muziek Culture Club-frontman Boy George (59) heeft eind vorige week een radio-interview afgebroken, voordat het überhaupt was begonnen. De Britse zanger vond het onbegrijpelijk dat een dj hem voorstelde in Australië, terwijl hij daar al sinds 2017 coach is in de lokale versie van ‘ The Voice’ . “Iedereen weet wie ik ben.”

Dj Neil Breen belde voor zijn ontbijtprogramma op de zender News Talk 4BC met George O’Dowd, zoals de zanger eigenlijk heet. Breen nam ruim een halve minuut de tijd om George aan te kondigen. “Als je, net als ik, bent opgegroeid in de jaren 80, dan weet je: Boy George was groter dan groot. Hij was gigantisch”, begon hij.



De naar eigen zeggen nerveuze dj noemde twee hits van Culture Club, ‘Do you really want to hurt me?’ en ‘Karma Chameleon’, waarna George aan het woord kwam. Die begon meteen over de ‘vreselijke opmerking’ over zijn muziek. “Je hebt zo’n tien nummers gemist die enorm grote hits waren”, aldus George, toen nog lachend. Toen de dj reageerde dat hij wist hoe groot George ‘was’, werd de zanger boos. “Praat alsjeblieft niet over me in verleden tijd, dat is heel beledigend.”



De diskjockey wilde George alleen opnieuw voorstellen aan de mensen die hem nog van vroeger kennen en nu weer zien in ‘The Voice’, benadrukte hij. “Je stelt iemand voor die de afgelopen vier jaar op de nationale televisie te zien was”, riep een inmiddels geïrriteerde George. “Je hoeft me niet opnieuw voor te stellen. Ik ben op tv, iedereen weet wie ik ben.”

Soms zijn popsterren een beetje gek. Als je het lied speelt waarmee ze beroemd werden, willen ze er niks mee te maken hebben Neil Breen, dj

Grotere hoed

Toen de dj vervolgens uitlegde dat het allemaal lichtvoetig bedoeld was, bleek George te hebben opgehangen. “Hij was beledigd dat ik ‘Karma Chameleon’ draaide”, zei de presentator nog. “Ik wilde hem niet beledigen. (...) Soms zijn popsterren een beetje gek. Als je het lied draait waarmee ze beroemd werden, willen ze er niks mee te maken hebben.”



Na het interview wijdde George nog twee tweets aan het volgens hem ‘middeleeuwse’ interview. “Ik moet een grotere hoed kopen!” grapte de zanger, bekend van zijn enorme hoofddeksels. Het probleem? “Een gebrek aan research en de neiging om me in het verleden te houden.” De dj zelf is zich nog steeds van geen kwaad bewust, reageerde hij. “Ik probeerde hem alleen maar te vertellen dat ik hem vroeger leuk vond!”

After four years on @TheVoiceAU apparently I still need to be reintroduced to the Australian public. I must get a bigger hat! Just did one of the 'dark ages' radio interviews that ended with me hanging up! Boy George (Boomer)(@ BoyGeorge) link

Boy George is overigens inderdaad nog steeds actief in de muziek. Het laatste album van Culture Club kwam uit in 2018, maar de afgelopen maanden deelde hij meerdere nieuwe nummers én hij werkt aan een soloplaat.



Beluister het gesprek hieronder:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.