WK-lied nummer drie is er, dankzij Pat Krimson MVO

22 februari 2018

07u20

Het WK in Rusland komt steeds dichterbij, en daar horen ruim voldoende lofliedjes bij. Pat Krimson zorgde voor het ondertussen al derde WK-lied van dit jaar, na dat van de Brusselse rapper Damso en dat van De Pitaboys . "Ik breng het binnenkort uit, samen met producer Ricardo Ruland", zegt Krimson in GVA.

Het nummer is nochtans niet splinternieuw, zo vertelt de dj. "Het is een herwerking van mijn hit 'Paranoid in Moscow', een nummer dat ik solo uitbracht in 1998", vertelt Krimson. "Moscow, dat leunt meteen goed aan bij Rusland, he. Ik stop het in een hedendaags jasje en voeg er enkele voetbalelementen aan toe."

Tijdens de kwalificatiewedstrijden voor het WK in Brazilië was hij al de vaste dj van de Rode Duivels. Hij draaide toen het publiek warm voor de match tegen Wales en een match tegen Frankrijk. "Ik ben een echte voetbalfan, ja", aldus Krimson in GVA. "Op 18 maart trek ik met de supporters van Racing Genk naar de Heizel, voor de bekerfinale tegen Standard. Daar ga ik weer draaien voor 20.000 fans."