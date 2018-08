Wiz Khalifa transformeert van spichtig jochie naar brede kleerkast: "Allemaal dankzij Jiu-Jitsu" DBJ

10 augustus 2018

21u51

Bron: Fox 2 Muziek Wiz Khalifa (30) is in sneltempo 17 kilogram bijgekomen en is van een smal jochie uitgegroeid tot een gespierde bonk. "Allemaal te danken aan jiu-jitsu", zegt hij.

De Amerikaanse rapper heeft zijn transformatie te danken jiu-jitsu trainingssessies in een sportschool in Los Angeles. Hij leerde de kneepjes van Rigan Machado, een zwarte band in de gevechtssport. "Ik ben ermee begonnen dankzij mijn neefjes", vertelt hij aan Bleacher Report. "Ik was het beu om hele dagen niets te doen en wilde leren vechten."

De rapper zong in zijn vorige albums als over zijn gewicht en transformeerde van een knaap van 70kg naar 87kg dankzij al zijn trainingen. "Ik vond het oké om mager te zijn, maar nu ik dertig ben, weeg ik toch liever iets meer", zeg hij. Op zijn instagrampagina deelt hij foto's van zijn nieuwe ik.

9 years ago me & my brother @spitta_andretti dropped How Fly ✈️💨 what’s your fav song⁉️ Een foto die is geplaatst door null (@wizkhalifa) op 09 aug 2018 om 21:08 CEST

Wiz Khalifa is ook geen onverdienstelijke MMA-vechter. Volgens insiders zou hij een professionele carrière hebben kunnen uitbouwen als hij dat echt wilde. Jay Glazer, de oprichter van gym waar Khalifa traint liet ooit optekenen dat Wiz de enige was die hem écht pijn deed in gevechten. "Het klinkt gek, maar het is echt zo", aldus Glazer. "Hij blijft maar doorgaan op dezelfde plekken tijdens een gevecht."

Tonight we in DC😝‼️ Bring your lungs‼️ #dazedandblazedtour 🐉 Een foto die is geplaatst door null (@wizkhalifa) op 09 aug 2018 om 16:43 CEST