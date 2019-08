Within Temptation schrapt concert in Libanon na bedreigingen christelijke groepen Redactie

05 augustus 2019

07u42

Bron: ANP 1 Muziek De Nederlandse band Within Temptation heeft een optreden in Libanon afgezegd uit solidariteit met de Libanese band Mashrou’ Leila. Deze band werd uit de line-up van een festival gehaald na protesten van de maronitische kerk en bedreigingen van christelijke groeperingen.

Within Temptation zou woensdag spelen op het Libanese Byblos Festival. De band schrijft op Facebook dat de autoriteiten de veiligheid van de artiesten niet kunnen garanderen en dat ze met de annulering van hun optreden ‘tolerantie en de vrijheid van meningsuiting’ ondersteunen. “We hebben vernomen dat de band Mashrou’ Leila niet meer mag optreden wegens veiligheidsredenen na gewelddadige bedreigingen van religieuze fanatiekelingen.”

“Aan jullie, onze fans in Libanon: het doet pijn om dit besluit te nemen”, meldt de band nog. “We herinneren ons het laatste optreden in Libanon nog goed. We hopen dat er snel betere tijden aanbreken en dat we naar jullie kunnen terugkeren.”