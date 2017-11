Within Temptation na lange pauze weer op tour MVO

10u19 2 Steven Wittevrouw Sharon den Adel Muziek Within Temptation kondigt een nieuwe Europese tournee aan die in de herfst van 2018 zal plaatsvinden. De tour brengt de band naar 33 steden in 18 landen, waaronder ook de Lotto Arena in Antwerpen op zaterdag 17 november 2018.

De tournee komt er na een lange pauze van de band, waarover leadzangeres Sharon den Adel zegt: “Na de laatste tour ging ik door een moeilijke periode. Ik realiseerde me dat ik tijd voor mijn familie en mezelf nodig had. Daar bovenop kwamen ook tegenslagen in de persoonlijke sfeer, waardoor ik mezelf ging afvragen: wil ik dit leven met de band nog wel. Alles was teveel. Maar door het werken aan mijn solo-project “My Indigo” (waarvan vorige week de eerste single verscheen, nvdr) kreeg ik ook de inspiratie terug om songs te schrijven voor een nieuw Within Temptation-album.”

De Europese tour zal onderdeel zijn van een in 2018 nieuw te verschijnen album en is de opvolger van het in 2014 verschenen album “Hydra”. In de afgelopen 20 jaar heeft de symfonische rockband meer dan 250 miljoen YouTube-views, 200 miljoen streams en 3,5 miljoen albums en DVD’s verkocht in meer dan 60 landen.

Within Temptation komt op zaterdag 17 november 2018 naar de Lotto Arena in Antwerpen. De algemene ticketverkoop start op vrijdag 24 november om 10u.