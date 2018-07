Winnend Eurosonglied 'Toy' onder vuur wegens plagiaat: overeenkomsten met 'Seven Nation Army' TK

04 juli 2018

09u13

Bron: Belga 0 Muziek Het winnende nummer van het voorbije Eurovisiesongfestival 'Toy', van de Israëlische zangeres Netta, ligt onder vuur wegens plagiaat. Universal Music Group beschuldigt de componisten van het nummer ervan dat ze de mosterd gehaald hebben bij 'Seven Nation Army' van The White Stripes. Dat hebben Israëlische media bekendgemaakt.

De twee componisten kregen twee weken geleden een brief van de platenmaatschappij in de bus. Eén van hen vliegt woensdag nog naar Los Angeles om een oplossing te proberen vinden. Het zou gaan om gelijkenissen in het ritme tussen 'Toy' en 'Seven Nation Army', niet in de melodie of bij de tekst.



In principe mag Israël volgend jaar als winnaar het Eurovisiesongfestival organiseren, maar mocht blijken dat minstens delen van 'Toy' geplagieerd zijn, zou die organisatie op de helling komen te staan, aldus Israëlische media. Het winnende lied moet immers een origineel nummer zijn, anders kan volgens de krant Haaretz Netta Barzilai nog gediskwalificeerd worden. De krant had in maart, twee maanden voor de overwinning van Israël, al geschreven dat 'Toy', een feministische song met een knipoog naar de #MeToo-beweging, op 'Seven Nation Army' gelijkt.

De Europese Radio-Unie (EBU) heeft als organisator van het Eurovisiesongfestival nog niet gereageerd.