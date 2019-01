Winnaar van Humo’s Rock Rally ‘Freaky Age’ stopt ermee DBJ

24 januari 2019

14u07

Bron: HUMO 0 Muziek Freaky Age, de band die in 2006 Humo’s Rock Rally won, stopt er na 15 jaar mee. Dat bevestigde de band aan Humo. In september spelen ze hun allerlaatste show in de AB.

De indieband uit Ternat was de jongste Humo’s Rock Rally-finalist ooit – de vier jongens telden slechts 14 lentes – en maakte elf jaar geleden furore met lichtvoetige maar immer melancholische gitaaranthems als ‘John What’s The Use’ en ‘Time is Over’.

“Het is een gezamenlijke beslissing waar lang over is nagedacht”, zegt zanger Lemmy in Humo. “In september is ons eerste optreden exact vijftien jaar geleden. In zo’n lange tijd veranderen mensen. Daarmee wil ik niet zeggen dat we op muzikaal vlak plots lijnrecht tegenover elkaar staan, integendeel, maar we hebben allemaal zin gekregen in nieuwe creatieve projecten.”

In september spelen ze hun laatste show in de AB. “We hebben in al die jaren een fantastische fanbase opgebouwd, en daar willen we in stijl afscheid van nemen”, klinkt het. “Die mensen hebben jarenlang onze platen gekocht, we zijn hen enorm dankbaar. In september spelen we als apotheose een laatste show in de AB Box. Daar willen we iets spectaculairs van maken, inclusief special guests. We zullen ook nog onuitgebrachte muziek loslaten.”