WIN. Ga naar het concert van P!nk in de Johan Cruijff Arena, mét overnachting MVO

13 juni 2019

12u06 0 Muziek Ben jij ook zo’n fan van P!nk maar heb je geen kaartjes kunnen bemachtigen voor haar optreden op Rock Werchter? Dan hebben we goed nieuws, want HLN geeft één fly away-trip naar haar concert in de Johan Cruijff Arena te Amsterdam weg.

Zo kan je haar alsnog aan het werk zien, nog voor ze even later richting Werchter trekt. Twee personen krijgen gratis vervoer naar de arena, een overnachting van 16 op 17 juni, en - uiteraard - tickets voor de ‘Beautiful Trauma World Tour’ van P!nk in Johan Cruijff Arena op 16 juni.

Iets voor jou? Mail je naam, adres en telefoonnummer dan naar win@hln.be en wie weet kan jij erbij zijn.