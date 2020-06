Wim Soutaer, Willy Sommers, Brahim en Zita Wauters maken unieke versie van 'Allemaal' voor Vlaamse feestdag SDE

11 juni 2020

Elk jaar lanceert Radio 2 naar aanleiding van de Vlaamse feestdag een eigen Vlaanderen Feest-lied. Dit jaar valt de beurt aan de grote hit van Wim Soutaer: ‘Allemaal’, zij het in een aangepaste versie. Het refrein luidt nu: “We gaan dansen in de zon, maar komen niet te dicht. Ja, we omarmen het leven met een lach op ons gezicht. Apart, niet samen, want dat is cruciaal. Maar we genieten van het leven. Allemaal.” Het nummer werd (apart) ingezongen door Wim Soutaer, Willy Sommers, Brahim en Zita Wauters.

Luisteraars kunnen trouwens filmpjes insturen waarin ze het refrein meezingen, en zo kans maken om in de officiële videoclip van het nummer terecht te komen. Die wordt op 1 juli gelanceerd.