Wim Oosterlinck start met ochtendshow op Willy DBJ

28 augustus 2020

06u09 0 Muziek Na veertien jaar bij Qmusic start Wim Oosterlinck (47) vandaag aan een nieuw hoofdstuk bij de digitale rockzender Willy. Hij presenteert er elke dag de ochtendshow. "De muziek die ik hier kan draaien is echt fantastisch", blikt de ervaren radioman vooruit.

Een uurtje langer mag Oosterlinck slapen, want in tegenstelling tot de ochtendshow met Sam De Bruyn (33) en Inge De Vogelaere (26), start zijn nieuwe show om 7 uur. Over een openingsplaat moest hij niet lang nadenken. "Eentje van Rage Against the Machine. Ik kan niet wachten om zo'n raket bij het krieken van de dag op de luisteraars af te vuren. De muziek die ik hier kan draaien is echt fantastisch. Ik word letterlijk zot als ik het programma zit voor te bereiden."

Channel Zero-frontman Franky De Smet-Van Damme (51) is de eerste gast van Oosterlinck.