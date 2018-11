Willy Willy van The Scabs strijdt tegen kanker: “Maar ik laat er mij niet door tegenhouden” TK

24 november 2018

12u07

Bron: GvA 11 Muziek Willy Willy, de leadgitarist van The Scabs, vecht tegen kanker. Dat heeft de man verteld aan de Gazet van Antwerpen.

Op 7 februari krijgen The Scabs de Lifetime Achievement Award op de MIA’s. In het voorjaar van 2019 spelen ze een 35-tal concerten in Vlaanderen, en daarnaast brengt Willy Willy volgende week ook een derde plaat uit met zijn Voodoo Band. Een druk bestaan, zeker nu de gitarist tegen kanker strijdt. In juni werd de ziekte bij hem vastgesteld, maar daar wil hij verder niet veel over kwijt. “Ik wil binnenkort niet overal gaan op­draven als spreekbuis voor mensen met kanker. Niet dat ik bekende mensen die dat wel doen veroordeel, maar in mijn geval is het: let the ­music do the ­talking.”

Hij laat er zich in elk geval niet door afremmen. “Mensen vragen me soms waarom ik nu, net na de ­diagnose, meer dan ooit wil doorgaan. Maar wat moet ik doen? In mijn bed gaan liggen? Luister, ik heb kanker, zoals zoveel mensen, en daarom wil ik nog zo veel mogelijk genieten. En mijn werk is mijn passie, dus een volle agenda maakt me gelukkig. Ik zal er dus bij zijn tijdens die tour van The Scabs. En daarna wil ik met The Voodoo Band naar de festivals. Ik heb geen enkele reden tot klagen. Ik geniet met volle teugen van het leven, en ­samen met mijn partner Michèle blijf ik erin ­geloven.”