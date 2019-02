Willy Willy, de Keith Richards van Vlaanderen: een portret Joeri Vlemings

14 februari 2019

Hij kreeg zijn dik verdiende, mooie afscheid nog vorige week op de MIA's, met een live optreden en een Lifetime Achievement Award voor The Scabs. Maar gisteren had de kanker de coole gitarist dan toch definitief te grazen. Willy Willy, de chouchou van de Vlaamse rockscene werd amper 59. Een halve eeuw lang stond zijn leven volledig in het teken van muziek. Een portret.

Herman Brusselmans mocht vorige week nog op de MIA’s de Lifetime Achievement Award aan The Scabs uitreiken. De schrijver liep recht op Willy Willy af. Een mooi eerbetoon aan de doodzieke, verzwakte gitarist, die nog een laatste keer alles uit de kast haalde om, zittend, Robbin’ The Liquor Store live te brengen. “One for the road, boy”, de weg naar de muzikale onvergankelijkheid.

Willy Willy werd als Willy Lambregt tijdens de hete zomer van 1959 in Oostende geboren. Hij was zo geliefd dat hij later als Willy Willy door het leven zou gaan: ‘the guy so nice they named him twice’. Al op zijn vierde verjaardag blinken zijn oogjes wanneer hij een plastic Roy Roger-gitaar als geschenk krijgt. Plastic wordt elektrisch voor puber Willy, die op z’n veertiende beseft dat muziek zijn toekomst is. Dat voelt hij na een tv-optreden van de New-York Dolls. In 1975 is hij niet meer te houden en laat de zestienjarige Willy Lambregt de schoolbanken definitief achter zich. Ook al zit hij er ooit samen met Wendy Van Wanten voor de godsdienstles.

Maar ook rock-’n-rollers moeten brood op de plank zien te krijgen. Willy zoekt noodgedwongen zijn heil in een vleesfabriek. ‘s Nachts blijft hij dromen van muziek, op dat moment nog voornamelijk punk. In 1978 moet hij zijn legerdienst vervullen in Duitsland. Hij zou het de rest van zijn leven tijdverspilling blijven vinden en er ook een afkeer voor gezag aan overhouden. Terug in België wijdt hij zich volledig aan de muziek. Het milieu omarmt hem meteen. Arno maakt in 1981 met TC Matic zelfs de single 'Willie Willie’ en draagt hem op aan de gitarist, die ook zelf even met een revolver in de hand opduikt in de videoclip.

Zijn eerst groep heet Revenge 88 en is goed voor twee singles. In 1983 vervangt Willy Willy Luc Van Acker als gitarist van Arbeid Adelt! In de populaire groep van Marcel Vanthilt komt hij ook achtergrondzangeres Dani Klein tegen. Samen met Dani Klein en Marcel Vanthilt is hij onder meer duidelijk te horen in ‘Stroom’, een single uit 1985. In datzelfde jaar mag hij ook als gastgitarist optreden met The Scabs, de band van frontman Guy Swinnen, in Helsinki. Het is zo’n succes dat hij meteen mag blijven.

Daarbuiten vormt hij ook een duo met zijn vriend Dirk Schouffs. Voor een optreden bij een vriendin vragen de twee er zangeres Dani Klein bij: Vaya Con Dios was geboren. Vaya Con Dios wint in 1987 de Bacarabeker en scoort een Europese hit met ‘Just A Friend’. Roem en geld lonken, maar Willy Willy volgt zijn rockhart en kiest voor The Scabs, waar hij tien jaar zou blijven. Drie van de zes albums waaraan hij meewerkt, behalen goud. Met hits als: ‘Hard Times’, ‘Don’t you know’, ‘Robbin’ the liquor store’, ‘Nothing on my radio’, ‘Chrystal Eyes’ en ‘She’s jivin’. Wie er bij was en net als The Scabs zelf de striemende regen trotseerde op Kneistival 1993, beleefde een schitterend concert, met loeiende gitaren, op een straffe manier ook Neil Young achterna. Vóór hen speelde de betreurde Luc De Vos met Gorky. Het Heldenplein, in Knokke-Heist, weet u wel.

In 1995 brengen The Scabs nog een laatste plaat uit met de vervanggitarist van Willy Willy. Maar in 1996 is het gedaan met de Vlaamse rockformatie, die split.

Willy Willy komt in 1999 weer boven water met zijn Voodoo Band en met Willy@LaFayette. In 2003 begeleidt Voodoo Band hem bij zijn solo-cd, die succes kent en die hem van een reeks optredens verzekert. Twee jaar later komt nog een tweede album uit, in een productie van zijn vriend Patrick Riguelle.

In 2009 beginnen The Scabs dan aan hun reünieconcerten, die door de jaren heen tot op de MIA’s vorige week zouden blijven duren.

In 2010 ontmoet de ‘Vlaamse Keith Richards’ zijn jeugdidool: de échte gitarist van de legendarische Rolling Stones. Aanleiding is de verschijning van de biografie van Keith Richards. Het wordt een hartelijk onderonsje tussen twee zielsverwanten.

In 2018 neemt hij zijn laatste cd op, ‘Vampire with a Tan’, nog voor hij de vreselijke kankerdiagnose krijgt. De charmante excentriekeling doet nog zo veel mogelijk mee met de lopende afscheidstournee van The Scabs. Maar het optreden van morgen haalt hij niet meer. Omringd door wie hem lief is, sterft Willy Willy woensdagavond, 13 februari. Naast zijn partner Michèle staat ook Guy Swinnen aan zijn sterfbed. De cirkel is rond: hij voelde zich altijd al enkel thuis op het podium en bij zijn Michèle. Wedden dat hij er morgen in Diksmuide toch bij is?