Willy Sommers neemt je mee naar de sixties in nieuwe videoclip BDB

23 januari 2020

Willy Sommers (67) staat dit jaar 50 jaar op de planken. Om die memorabele verjaardag in de kijker te zetten bracht de koning van het Vlaamse levenslied het album ‘Sommers of ‘69' uit. Uit die plaat is nu de nieuwe single uitgebracht ‘Ik voel me goed vandaag’. En daar hoort uiteraard ook een videoclip bij. Die werd opgenomen in Bokrijk en brengt de sfeer van de jaren 60 helemaal opnieuw tot leven. Enkele weken geleden gaf Sommers nog een nieuwjaarsconcert in een uitverkocht Kursaal in Oostende. Hij bracht daar z’n volledige album en al z’n grote hits.