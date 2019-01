Willy Sommers met groot orkest van Helmut Lotti op podium: "Pukkelpop was kicken, nu wil ik méér" Jolien Boeckx

25 januari 2019

00u00 0 Muziek Dat het leven nog vol verrassingen kan zitten op je 66ste, mocht Willy Sommers vorige zomer al ervaren, toen hij Pukkelpop platspeelde. En nu opnieuw, want voor het eerst in zijn bijna 50-jarige carrière gaat hij het podium delen met het Golden Symphonic Orchestra - ja, het orkest waarmee Helmut Lotti op tournee gaat. "Pukkelpop was kicken, nu wil ik méér."

Normaal geeft Willy Sommers jaarlijks twee verjaardagsconcerten in augustus, maar dit jaar staat hij 50 jaar op de planken - zijn eerste nummer '7 anjers, 7 rozen' kwam pas uit in 1971, maar twee jaar voordien trad hij al op met een bandje - en mag het wat specialer zijn. "Ik heb al met orkesten van 40 man opgetreden, met harmonieën en fanfares. Maar nog nooit met het Golden Symphonic Orchestra. Daar breng ik nu verandering in", vertelt Willy.

Hoe meer, hoe beter

Momenteel is collega Helmut Lotti nog met het orkest op tournee in Duitsland, maar op 4 januari volgend jaar in het Kursaal in Oostende is het aan Willy. "Het is nog lang wachten, maar ik heb er nu al enorm veel zin in."

Hoe meer volk op zijn podium, hoe beter. "Als ik voel dat er veel muzikanten achter mij staan, geeft dat een extra kracht. Dat is kicken."

Afgelopen zomer zelfs dé kick van zijn leven op Pukkelpop, toen hij het podium deelde met Mauro Pawlowski en Daan, en een hele troep muzikanten. "Ik geniet daar nog altijd van na. Wát een ervaring was me dat. Toen stonden er zo'n vijftig muzikanten op het podium en ik vond dat geweldig. Het Golden Symphonic Orchestra bestaat ook uit zoveel muzikanten. Daar gaat wat power uitkomen, geloof me", lacht de zanger. "Mijn liedjes gaan heel bijzonder klinken, met een speciale sound en kracht. Ik hoor dat graag. Mijn publiek hopelijk ook."

Nieuw album

Zijn er fans die Willy liever zonder al die blazers en strijkers horen, dan is er voor hen nog zijn nieuwe plaat. Zijn eerste bij zijn nieuwe platenfirma CNR, met Hans Francken als producer. "We werken nu samen met een heel nieuw team en dat geeft wel nieuwe impulsen na al die jaren. Er zullen veel nieuwe nummers op dat album staan, we hebben recent nog een schrijfsessie gehouden", legt Willy uit. Het eerste resultaat van die nieuwe nummers lost de zanger in februari al, de tweede single komt net voor de zomer uit. "Rond mijn verjaardag, op 9 augustus, komt het album uit. Ja, er breken nog spannende tijden aan. En ik maar denken dat ik het op mijn 66ste al wel allemaal gezien zou hebben", lacht hij. "Ik ben in de fleur van mijn leven." Laat dat ook net de titel zijn van één van Willy's nieuwe nummers.

