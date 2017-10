Willy Sommers lanceert 'Zondag', waarvoor rivaal Will Tura de muziek schreef TK

Willy Sommers werd op woensdag 9 augustus 65 jaar en bracht die week met ‘Boven de wolken’ een gloednieuw album uit. Uit dit album brengt hij 'Zondag' uit als single, het nummer waarvoor Will Tura (muziek) en Willy Sommers (tekst) voor het eerst de handen in elkaar sloegen. Een verrassende samenwerking, aangezien beide iconen vaak door media en publiek tegen elkaar werden uitgespeeld, ondanks dat ze al jaren goede vrienden zijn. In de clip is overigens een rol weggelegd voor de kersverse mevrouw Sommers.

Screenshot Willy Sommers Willy Sommers