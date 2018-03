Willie Wartaal vader van een zoontje: "Hij is echt een gigantisch minimensje" DBJ

13 maart 2018

13u21

De Nederlandse rapper Willie Wartaal (35) is voor de tweede keer vader geworden. De rapper gaf zijn eerste zoontje de naam Othello Alexandre.

Olivier Locadia, zoals Willie Wartaal in het echte leven heet, maakte het nieuws bekend op de Nederlandse radio 2. "Hij is echt een gigantisch minimensje", zei hij in de ether. Het geboortegewicht van het kindje bedroeg 4435 gram.

"Hij is heel relaxed en het is heel leuk om weer 's nachts wakker te moeten worden. Het is echt leuk." De rapper is al vader van een tweejarige dochter. "Zij gaat hem de hele tijd kusjes geven en knuffelen. Ze wordt ook niet wakker door haar broertje." Het aantal Jeugd van Tegenwoordig-kinderen bestaat nu al uit vijf leden. Freddy Tratlehner heeft een kindje en Pepijn Lanen heeft net als Wartaal twee kinderen.