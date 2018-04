Willie Wartaal (De Jeugd van Tegenwoordig) belandt in ziekenhuis na val van podium mvdb

27 april 2018

19u18

Bron: ANP BuzzE 0 Muziek Rapper Willie Wartaal is vandaag per ambulance afgevoerd nadat hij van het podium was gevallen tijdens een optreden van De Jeugd van Tegenwoordig in het Nederlandse Oldenzaal. Het optreden bij Kingsland Twente werd vervolgens afgeblazen.

Wat de rapper precies mankeert, is niet bekend. Vermoedelijk is hij gewond geraakt aan zijn enkel. "Lieve Kingsland mensen Wiwa is still alive", schrijft De Jeugd op Instagram bij een filmpje waarin te zien is hoe Wartaal wordt afgevoerd. "Laat je niks vertellen door niemand de shows must go on maar bid wel voor zn enkel."

Een omstander vertelt aan de krant Tubantia dat Willie Wartaal "2,5 meter naar beneden lazerde". De optredens van De Jeugd van Tegenwoordig in Amsterdam en Groningen gaan wel door. Willie Wartaal is daar niet bij.

LIEVE KINGSLAND MENSEN WIWA IS STILL ALIVE LAAT JE NIKS VERTELLEN DOOR NIEMAND DE SHOWS MUST GO ON MAAR BID WEL VOOR ZN ENKEL ALL WE DO IS WIN STAY TUNED VOOR UPDATES XXX Een foto die is geplaatst door null (@dejeugd) op 27 apr 2018 om 16:58 CEST