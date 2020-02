Willie Nelson (86) kondigt zijn 70ste studioalbum aan MVO

22 februari 2020

Bron: ANP 1 Muziek Willie Nelson weet van geen ophouden. De 86-jarige countrylegende brengt in april zijn zeventigste studioalbum uit. De plaat, die op 24 april verschijnt, gaat ‘First Rose of Spring’ heten, weet Billboard.

Op het album, waarvan vrijdag al de titelsong uitkwam, staan in totaal elf nummers. Behalve twee originele songs, ‘Love Just Laughed’ en 'Blue Star’, bevat ook deze plaat een groot aantal covers. Zo stofte Nelson onder meer ‘Don’t Let The Old Man In’ van Toby Keith af en maakte hij een eigen versie van Chris Stapleton’s ‘Our Song’. First Rose of Spring is de opvolger van Ride Me Back Home dat vorig jaar verscheen.

Willie kampt al een tijd met gezondheidsproblemen. Daardoor heeft hij meerdere keren een optreden moeten annuleren. Onlangs besloot hij daarom te stoppen met het roken van wiet. Aanhoudende ademhalingsproblemen dwingen hem “beter voor zichzelf te gaan zorgen”, zei hij in december.