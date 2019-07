Will Tura zet AB in vuur en vlam tijdens zijn enige optreden van het jaar Redactie

Will Tura speelde gisteren de pannen van het dak met het Brussels Philharmonic in de Ancienne Belgique. De zanger trad op tijdens ‘Vlaanderen feest, Brussel danst’ op de Vlaamse feestdag. Will Tura treedt de laatste jaren minder op, maar hij zit niet stil. Zo componeerde hij de muziek voor de musical ‘40-’45, een leuke afwisseling voor de zanger. “Ik was daar heel gelukkig mee, ik moest weer nummers schrijven”, zegt hij.