Will Tura voor het eerst in zeven maanden op het podium TK

12 juli 2019

00u00 0

Niet alleen in Antwerpen was het feest gisteravond. In onze hoofdstad stond Will Tura (78) samen met het Brussels Philarmonic op het podium van de AB voor 'Vlaanderen feest, Brussel danst'. Het was de eerste keer in zeven maanden dat de zanger nog eens optrad.