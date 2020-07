Will Tura verrast met ‘Hoop Doet Leven’ op Grote Markt Brussel Jolien Boeckx

11 juli 2020

16u13 0 Muziek ‘Hoop Doet Leven’. Geen toepasselijker nummer in coronatijden. Ter ere van de Vlaamse feestdag bracht Will Tura (79) het deze middag als verrassing voor het volk op de Grote Markt in Brussel. “Ook al was het maar één nummer, het doet deugd om eindelijk nog eens te mogen optreden”, zei de keizer van het Vlaamse lied na afloop.

Begeleid door een bende muzikanten van het symfonisch jeugdorkest Boenk! trok Will Tura de Vlaamse feestdag in Brussel op gang - in een zwaar afgeslankte versie dit jaar door corona. Onder het toeziend oog van premier Sophie Wilmès (MR), Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), Vlaams minister voor Brussel Benjamin Dalle (CD&V) en de Brussels burgemeester Philippe Close (PS) bracht Tura zijn boodschap voor in deze moeilijke tijd: ‘Hoop Doet Leven’. “Het is een toepasselijk nummer, ja", zegt hij. “Ik moet toegeven dat ik het zelf een moeilijke periode vind. Gelukkig kan ik thuis elke dag wat muziek maken. Dat geeft me moed.”

Twee weken geleden werd hij gevraagd om voor een verrassing te zorgen op 11 juli. “Eindelijk mag ik nog eens optreden. Ik heb dat zo gemist. Ik heb mijn hele leven niet anders gedaan dan optreden en muziek maken. Het spreekt dus voor zich dat ik naar dit optreden heel hard heb uitgekeken. Ook al was het maar voor één nummer”, vertelt hij. “En dat ik dan net mag spelen met al die jonge muzikanten: geweldig.”

De keizer van het Vlaamse lied straalde in zijn lichtgrijze kostuum. Geen kat die zou denken dat hij over drie weken, op 2 augustus, 80 jaar wordt. “Laat ons daar nog even niet aan denken”, lacht Tura.

