Will Tura onder de indruk van 'Ik Mis Je Zo'-cover door Jasper Steverlinck MVO

12 september 2018

15u02 3 Muziek Jasper Steverlinck bracht vanochtend een mooie cover van Will Tura's 'Ik Mis Je Zo', tijdens een liftconcert voor MNM. Hij kreeg de verrassing van zijn leven toen Will Tura zélf kwam opdagen om hem te feliciteren.

"Het is prachtig, wat je net gedaan hebt," meent Tura, wanneer hij even later de studio binnenwandelt. "Het tempo en de toonaard die je gekozen hebt geven echt kippelvel." Jasper had er voordien nog geen idee van dat de Vlaamse zanger had meegeluisterd naar zijn prestatie. "Ik dacht even dat het een grapje was van Peter," lacht hij.