Will Tura gaat weer optreden: “Ik sta te popelen om m’n fans weer een glimlach te bezorgen” Jolien Boeckx

09 oktober 2020

Will Tura (80) gaat opnieuw coronaproof optreden. De keizer van het Vlaamse lied bevestigt dat zijn concerten vanaf november kunnen doorgaan. "Ik sta te popelen om mijn fans weer een glimlach te bezorgen."

In de aanloop naar zijn 80ste verjaardag deze zomer zou Will Tura op 'Ronde van Vlaanderen' gaan, maar door corona werd de theatertour uitgesteld. Intussen zijn de vijf uitverkochte concerten in onder meer de Stadsschouwburg Antwerpen, het Ethias Theater Hasselt en het Kursaal Oostende er acht geworden, omdat de capaciteit in elke theaterzaal verlaagd wordt naar 70%. Daarom moet het aantal tickethouders verdeeld worden over twee voorstellingen. Van de iets meer dan 2.000 mensen in de Stadsschouwburg bijvoorbeeld, worden er nu nog maximum 1.440 toegelaten. Allemaal per bubbel in de tribune en met mondmaskers op.

"Ik ben blij dat de Sportpaleis Group goedkeuring heeft gekregen om de optredens toch te laten doorgaan. De cultuursector heeft het al moeilijk genoeg gehad", vindt Will Tura. "En ik ben er zeker van dat alles veilig zal verlopen." Op 6 november bestijgt hij opnieuw het podium. "Mijn band en ik kijken er hard naar uit. We willen opnieuw een glimlach op het gezicht van de fans toveren, dat is het mooiste dat bestaat. Al zal het nu iets moeilijker zijn om hun gezichtsuitdrukkingen te zien. (lachje)"

Tickethouders worden persoonlijk verwittigd over de nieuwe data. Info via teleticketservice.com.

