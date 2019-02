Will Tura feliciteert Triggerfinger met twintigjarig bestaan SD

07 februari 2019

07u57

Bron: Studio Brussel 0 Muziek Twintig jaar bestaat de Belgische rockgroep Triggerfinger al. De perfecte gelegenheid om de bandleden eens goed te verrassen, moet Michèle Cuvelier van Studio Brussel gedacht hebben, en dus nodigde ze hun grote fan, Will Tura, uit.

Mario Goossens en Ruben Block waren erg verrast toen Will Tura plots de radiostudio binnenwandelde en hen feliciteerde met hun twintigjarig bestaan. Ook zijn mooie woorden raakten doel. “Ik heb allemaal een beetje gevolgd wat jullie doen, en ik heb al zoveel gekregen van jullie”, vertelde Tura. “De keren dat ik met jullie heb mogen zingen, het is telkens een droom.” Waarop Block en Goossens hem verzekerden dat het voor hen minstens een even grote eer was. Tura wist in ieder geval erg goed waarom hij daar stond om net Triggerfinger te feliciteren. “Het zijn talenten”, vertelde hij Cuvelier. “Anders waren ze nooit gekomen waar ze nu stonden. De swing zit erin, de power zit erin, hun composities ... Ik ben fan!”

Het lijkt op het eerste zicht misschien een rare combinatie, maar Will Tura en Triggerfinger, dat klikt. In 2009 coverde Triggerfinger al ‘Ik mis je zo’ van Tura, en in 2015 bleek de bewondering geheel wederzijds toen Tura voor zijn 75-ste verjaardag de jongens van Triggerfinger uitkoos om samen het nummer ‘Als de zomer weer voorbij zal zijn' mee op te nemen.