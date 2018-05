Will Smith zingt officiële WK-lied MVO

23 mei 2018

16u27

Bron: ANP 0 Muziek Het is nu officieel; Will Smith gaat het officiële lied voor het wereldkampioenschap voetbal zingen. Het nummer heet 'Live It Up' en is vanaf komende vrijdag te beluisteren. De wereldvoetbalbond FIFA geeft op 7 juni de officiële video vrij.

De Amerikaanse dj Diplo heeft Live It Up geproduceerd. Will Smith krijgt hulp van Nicky Jam en de Kosovaarse popsensatie Era Istrefi. De drie zullen het lied ook ten gehore brengen voorafgaande aan de finale van het WK op 15 juli in het Loezjniki Stadion van Moskou.

''Een geweldige eer om op het WK te mogen optreden", zegt Will in een reactie. "Het nummer bevat een mix van muziekgenres en wij willen de hele wereld zien dansen'', aldus Smith.

Op het WK van 1966 was er al een officieel kampioenschapslied, toen nog opgedragen aan mascotte Willie. Bij het vorige WK van 2014 in Brazilië was We Are One van rapper Pitbull, Jennifer Lopez en Claudia Leitte het officiële lied.