Wij bezochten de pop-upstore van Kendrick Lamar: "Staan al een uur te wachten" Kameraki

27 februari 2018

16u24

Bron: Kameraki 0

Kendrick Lamar treedt vanavond op in het Sportpaleis en opende voor die gelegenheid speciaal een pop-upstore in de Antwerpse Kammenstraat. De winkel had behoorlijk wat succes. "We moeten ze per 5 à 6 binnenlaten", zei de uitbater van de winkel.