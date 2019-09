Wie z'n gsm nog wil pakken bij concert Madonna, vliegt buiten SPK

00u00 0 Muziek Of u ergert zich eraan, of u doet het zelf: fotograferen of filmen tijdens een concert. Maar bij Madonna is het voortaan verboden de smartphone boven te halen. Wie binnen wil, moet het toestel in een speciaal hoesje stoppen dat enkel buiten weer geopend kan worden.

Toeschouwers van 'Madame X', de wereldwijde tour die Madonna onder meer langs Londen en Parijs brengt, zijn gewaarschuwd: ze zullen geen filmpjes of foto's kunnen maken van het concert. Madonna is de zee van lichtgevende schermpjes in concertzalen beu, wat haar tot de drastische beslissing noopte om de smartphone te verbieden. Ook tablets en smartwatches worden verbannen. De zangeres wil "een intieme ervaring" met haar publiek. "Fans moeten de show écht beleven, in plaats van door een schermpje."

Concertgangers moeten hun toestel aan de ingang in een 'Yondr'-hoesje stoppen. Dat wordt magnetisch afgesloten en kan enkel geopend worden door het buiten aan een soort sensor te houden.

Madonna is weliswaar de eerste wereldster die met zo'n verbod komt, ze is lang niet de eerste die klaagt over filmende toeschouwers. Bob Dylan stopte in april in Wenen nog met spelen nadat hij een fan zag fotograferen. Ook Adele onderbrak al een keer een optreden om een filmende concertganger de levieten te lezen en Eddie Vedder riep deze zomer op onder meer Pukkelpop nog: "Leef in het nu!" naar gsm'ende fans.