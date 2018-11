Wie wordt de nieuwe MNM Rising Star? Dit zijn de 3 finalisten MVO

26 november 2018

11u13

Bron: MNM 0 Muziek Om dat verborgen talent bloot te leggen, startte jongerenzender MNM voor het tweede jaar op rij zijn zoektocht naar hét strafste nieuwe muzikale talent in Vlaanderen. Alle MNM-luisteraars konden de afgelopen weken talent dat dringend ontdekt moest worden met de zender delen. Nu heeft de MNM-jury drie finalisten geselecteerd.

Die finalisten werden vanochtend bekendgemaakt in De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow. Vanaf nu kan iedereen een hele week lang stemmen op zijn of haar favoriet. Aan het einde van deze week weten we wie de MNM Rising Star 2018 wordt. Stemmen kan tot vrijdag 30 november 8.00 uur via de MNM app.

Vorig jaar nog werd zangeres OT - Olivia Trappeniers - de eerste MNM Rising Star en dat leidde onder meer tot een samenwerking met Regi, meerdere Big Hits op MNM en de start van een succesvolle muzikale carrière.

De finalisten

Glauco Aguilar Espinoza (24 jaar) uit Wilrijk , Song: ‘Let it go’ van James Bay

Aspirant-inspecteur bij de politie, werd ingeschreven door zijn vriendin, speelt gitaar, spreekt Spaans, Italiaans, Duits en Engels. Kijkt op naar James Bay, Matt Corby, Shawn Mendes, Maluma en Bruno Mars.

Ine Tiolants (22 jaar) uit Alken , Song: ‘A Million Dreams’ van P!nk

Is studente vroedkunde aan Hogeschool PXL, werd ingeschreven door een vriendin, schrijft eigen nummers, kijkt op naar Johnny Cash, Jack Johnson en Bruce Springsteen.

Robin Crauwels (17 jaar) uit Lier, Song: ‘Perfect’ van Ed Sheeran

Is laatstejaarsstudent Marketing en ondernemen in het Sint-Ursula-instituut in Lier, werd ingeschreven door een klasgenote, speelt sinds zijn zevende saxofoon en heeft zichzelf piano en gitaar geleerd, speelt in een eigen groepje genaamd Revolation. Kijkt op naar Shawn Mendes en luistert erg graag naar oude jazzmuziek.

De MNM-luisteraar beslist wie van de bovenstaande drie finalisten dé nieuwe MNM Rising Star wordt. Stemmen kan tot vrijdag 08.00 uur via de MNM-app. Vrijdagochtend weten we na een spannende live finale wie zichzelf de MNM Rising Star 2018 mag noemen.