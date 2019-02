Wie wil Hugh Jackman horen zingen? Hij staat op 12 mei in het Sportpaleis SD

Op zondag 12 mei komt acteur Hugh Jackman naar het Sportpaleis met zijn show 'The Man. The Music. The Show.'. Daarin brengt hij samen met een live-orkest muziek uit bekende film- en Broadwayklassiekers.

De Australische acteur Hugh Jackman begon zijn carrière als theater- en musicalacteur, voor hij overschakelde naar grote filmproducties, zoals de ‘X-men’-reeks. Toch blijft musical hem nauw aan het hart liggen, zo bewezen zijn rollen in ‘Les Misérables’ en ‘The Greatest Showman’, waarin hij zijn geoefende stem kon tonen. Voor die eerste film kreeg hij zelfs een Oscarnominatie en een Golden Globe voor ‘beste acteur in een musical’. Voor zijn rol als P.T. Barnum in ‘The Greatest Showman’ werd hij genomineerd voor een BAFTA.

In de productie ‘The Man. The Music. The Show.’ zal Jackman samen met een live-orkest muziek brengen uit onder andere ‘The Greatest Showman’, ‘Les Misérables’, ‘The Boy From Oz’, en vele andere Broadway- en filmklassiekers. Tickets zijn vanaf vrijdag 8 februari om 10 uur verkrijgbaar via greenhousetalent.be.